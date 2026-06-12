Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu

Der NASDAQ 100 entwickelt sich derzeit positiv.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,66 Prozent auf 29 640,93 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,222 Prozent auf 29 380,68 Punkte an der Kurstafel, nach 29 446,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 220,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 733,89 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,538 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 064,80 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 24 533,58 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.06.2025, den Stand von 21 913,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,59 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 10,46 Prozent auf 378,04 USD), Intel (+ 8,93 Prozent auf 127,41 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,78 Prozent auf 521,57 USD), QUALCOMM (+ 4,90 Prozent auf 212,91 USD) und AppLovin (+ 3,29 Prozent auf 494,33 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen KLA-Tencor (-89,61 Prozent auf 250,62 USD), Adobe (-7,03 Prozent auf 203,41 USD), Autodesk (-3,94 Prozent auf 197,47 USD), Cintas (-2,50 Prozent auf 177,34 USD) und lululemon athletica (-2,24 Prozent auf 119,11 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 320 843 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,192 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at