Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,31 Prozent stärker bei 28 015,06 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,880 Prozent fester bei 27 895,05 Punkten in den Handel, nach 27 651,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 065,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 27 844,23 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 045,53 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 24 548,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 19 967,94 Punkte taxiert.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11,14 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 28 065,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 12,92 Prozent auf 108,15 USD), Micron Technology (+ 11,06 Prozent auf 640,20 USD), QUALCOMM (+ 10,79 Prozent auf 186,55 USD), Enphase Energy (+ 10,69 Prozent auf 36,02 USD) und Lam Research (+ 6,66 Prozent auf 275,80 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Fiserv (-8,80 Prozent auf 57,28 USD), PayPal (-8,33 Prozent auf 39,53 EUR), Palantir (-6,93 Prozent auf 135,91 USD), Charter A (-4,30 Prozent auf 158,23 USD) und eBay (-3,72 Prozent auf 105,26 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 45 048 311 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,124 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at