Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,67 Prozent stärker bei 29 644,17 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,281 Prozent auf 29 529,64 Punkte an der Kurstafel, nach 29 446,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 647,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 371,89 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,61 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29 490,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30 406,19 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 24 454,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,61 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 16,39 Prozent auf 153,92 USD), Sandisk (+ 10,99 Prozent auf 1 791,82 USD), Lam Research (+ 6,98 Prozent auf 288,11 USD), Seagate Technology (+ 6,93 Prozent auf 858,79 USD) und Applied Materials (+ 6,51 Prozent auf 444,57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen QUALCOMM (-5,82 Prozent auf 177,72 USD), Thomson Reuters (-5,12 Prozent auf 94,39 USD), Rocket Lab (-4,79 Prozent auf 64,57 USD), Netflix (-4,67 Prozent auf 71,79 USD) und AppLovin (-4,21 Prozent auf 308,06 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 120 060 912 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,488 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Micron Technology-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,48 Prozent.

Redaktion finanzen.at