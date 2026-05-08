QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Marktbericht
|
08.05.2026 18:01:37
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu
Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,80 Prozent auf 29 076,95 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,715 Prozent fester bei 28 768,12 Punkten in den Handel, nach 28 563,95 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28 751,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 102,50 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 4,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 903,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25 075,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20 063,57 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,36 Prozent aufwärts. Bei 29 102,50 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monster Beverage (+ 14,53 Prozent auf 87,01 USD), QUALCOMM (+ 11,50 Prozent auf 225,85 USD), Micron Technology (+ 10,40 Prozent auf 713,91 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,61 Prozent auf 439,53 USD) und Intel (+ 7,41 Prozent auf 117,74 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen MercadoLibre (-11,95 Prozent auf 1 646,60 USD), AppLovin (-6,49 Prozent auf 466,47 USD), Atlassian (-6,06 Prozent auf 86,77 USD), Axon Enterprise (-5,48 Prozent auf 403,49 USD) und CoStar Group (-5,26 Prozent auf 33,14 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 776 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,300 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 3,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|Atlassian
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|Axon Enterprise
|342,20
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|CoStar Group Inc.
|27,76
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|Enphase Energy Inc
|30,87
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|106,10
|13,76%
|Kraft Heinz Company
|20,34
|0,94%
|MercadoLibre Inc
|1 383,80
|-13,17%
|Micron Technology Inc.
|632,10
|14,82%
|Monster Beverage Corp
|73,19
|13,23%
|NVIDIA Corp.
|182,60
|1,40%
|QUALCOMM Inc.
|185,86
|7,90%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|158,28
|3,40%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
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