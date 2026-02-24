Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 im Plus

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 1,10 Prozent auf 24 981,09 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,222 Prozent auf 24 763,84 Punkte an der Kurstafel, nach 24 708,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 643,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 991,04 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 605,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24 873,85 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Wert von 21 352,08 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,893 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 387,47 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,44 Prozent auf 211,22 USD), Enphase Energy (+ 5,21 Prozent auf 49,87 USD), Booking (+ 4,74 Prozent auf 4 054,34 USD), Constellation Energy (+ 4,72 Prozent auf 307,67 USD) und Intel (+ 4,33 Prozent auf 45,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Diamondback Energy (-1,78 Prozent auf 170,72 USD), Broadcom (-1,58 Prozent auf 325,11 USD), Palantir (-1,42 Prozent auf 128,74 USD), PayPal (-1,20 Prozent auf 37,06 EUR) und Strategy (ex MicroStrategy) (-1,16 Prozent auf 122,28 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15 972 839 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,951 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,54 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at