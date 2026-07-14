Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 in Grün

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,31 Prozent stärker bei 29 647,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,02 Prozent fester bei 29 561,35 Punkten in den Handel, nach 29 264,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 693,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 29 368,87 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 635,95 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 25 842,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 855,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 17,62 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CrowdStrike (+ 10,82 Prozent auf 208,25 USD), Monolithic Power Systems (+ 7,67 Prozent auf 1 390,39 USD), Palo Alto Networks (+ 6,75 Prozent auf 352,58 USD), Sandisk (+ 5,76 Prozent auf 1 770,47 USD) und Lam Research (+ 5,62 Prozent auf 348,46 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-7,06 Prozent auf 195,64 USD), GE HealthCare Technologies (-6,66 Prozent auf 60,96 USD), Intuitive Surgical (-5,90 Prozent auf 383,12 USD), Arm (-4,99 Prozent auf 284,07 USD) und CoreWeave (-4,68 Prozent auf 79,41 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 304 584 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,483 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at