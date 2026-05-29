Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,36 Prozent höher bei 30 333,18 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,364 Prozent fester bei 30 333,86 Punkten in den Handel, nach 30 223,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 30 210,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 470,03 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,60 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 27 186,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 24 960,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 363,95 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 20,34 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 470,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Atlassian (+ 15,35 Prozent auf 107,61 USD), Workday (+ 12,45 Prozent auf 146,19 USD), Datadog A (+ 9,82 Prozent auf 247,35 USD), Palo Alto Networks (+ 9,28 Prozent auf 281,69 USD) und Palantir (+ 9,21 Prozent auf 156,54 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-5,14 Prozent auf 114,68 USD), Autodesk (-4,00 Prozent auf 231,31 USD), Costco Wholesale (-3,91 Prozent auf 956,32 USD), NXP Semiconductors (-2,70 Prozent auf 321,35 USD) und Walmart (-2,65 Prozent auf 115,75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 117 457 713 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,416 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,58 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at