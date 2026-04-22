Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,87 Prozent aufwärts auf 26 708,94 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,893 Prozent fester bei 26 715,92 Punkten in den Handel, nach 26 479,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 26 662,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 728,93 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,175 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 23 898,15 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 22.01.2026, mit 25 518,35 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 276,41 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,96 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 730,64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,92 Prozent auf 178,59 USD), Intuitive Surgical (+ 6,85 Prozent auf 482,19 USD), Arm (+ 4,46 Prozent auf 183,32 USD), Micron Technology (+ 3,61 Prozent auf 465,60 USD) und Adobe (+ 3,20 Prozent auf 255,10 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen T-Mobile US (-3,20 Prozent auf 189,14 USD), Cognizant (-1,26 Prozent auf 59,69 USD), Booking (-1,13 Prozent auf 188,70 USD), PayPal (-0,58 Prozent auf 43,50 EUR) und lululemon athletica (-0,47 Prozent auf 165,91 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 3 312 741 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,178 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at