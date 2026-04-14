Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zu

Um 17:58 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,33 Prozent auf 25 720,21 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,515 Prozent auf 25 514,55 Punkte an der Kurstafel, nach 25 383,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 514,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 737,22 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24 380,73 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 465,94 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.04.2025, den Wert von 18 796,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,21 Prozent auf 140,58 USD), JDcom (+ 5,63 Prozent auf 30,57 USD), Axon Enterprise (+ 5,04 Prozent auf 377,77 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,52 Prozent auf 663,20 USD) und Align Technology (+ 3,76 Prozent auf 187,46 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Intel (-4,22 Prozent auf 62,43 USD), Charter A (-3,16 Prozent auf 219,15 USD), Fastenal (-2,65 Prozent auf 44,59 USD), Linde (-2,41 Prozent auf 496,62 USD) und Dollar Tree (-2,07 Prozent auf 100,02 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 12 710 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 7,16 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at