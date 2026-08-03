Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Am Montag legt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,38 Prozent auf 28 664,54 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,016 Prozent höher bei 28 278,59 Punkten, nach 28 274,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28 196,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28 688,36 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 329,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 27 710,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 22 763,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,72 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoreWeave (+ 14,53 Prozent auf 82,20 USD), Nebius (+ 12,90 Prozent auf 214,98 USD), Axon Enterprise (+ 6,93 Prozent auf 564,32 USD), Rocket Lab (+ 6,65 Prozent auf 69,27 USD) und Lumentum (+ 6,51 Prozent auf 760,39 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Marriott (-7,26 Prozent auf 345,75 USD), Monolithic Power Systems (-7,11 Prozent auf 1 324,68 USD), Seagate Technology (-5,23 Prozent auf 811,37 USD), Western Digital (-4,50 Prozent auf 520,34 USD) und NXP Semiconductors (-2,74 Prozent auf 222,88 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 426 272 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,215 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

2026 hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at