Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,32 Prozent fester bei 29 529,24 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,313 Prozent fester bei 29 234,42 Punkten in den Handel, nach 29 143,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 531,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 160,96 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,425 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 28 776,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30 571,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 414,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,15 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,11 Prozent auf 141,80 USD), SpaceX (+ 7,97 Prozent auf 151,92 USD), Palantir (+ 7,93 Prozent auf 182,90 USD), Tesla (+ 7,12 Prozent auf 382,42 USD) und Axon Enterprise (+ 5,53 Prozent auf 535,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Broadcom (-3,56 Prozent auf 354,17 USD), Kraft Heinz Company (-3,18 Prozent auf 25,43 USD), AppLovin (-2,85 Prozent auf 309,96 USD), Lumentum (-2,45 Prozent auf 849,27 USD) und ASML (-2,36 Prozent auf 1 642,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 527 091 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,515 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,15 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at