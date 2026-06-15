Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert deutlich im Plus

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 3,02 Prozent im Plus bei 30 531,07 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 2,21 Prozent höher bei 30 289,97 Punkten, nach 29 635,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 285,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 587,16 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 125,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 380,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 21 631,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,13 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 9,59 Prozent auf 1 075,75 USD), Marvell Technology (+ 9,06 Prozent auf 305,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,58 Prozent auf 134,61 USD), Arm (+ 7,89 Prozent auf 410,85 USD) und ON Semiconductor (+ 7,56 Prozent auf 125,62 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Fiserv (-10,14 Prozent auf 48,33 USD), Enphase Energy (-3,41 Prozent auf 52,73 USD), Old Dominion Freight Line (-3,15 Prozent auf 238,00 USD), Charter A (-2,89 Prozent auf 141,60 USD) und Cognizant (-2,63 Prozent auf 50,80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 731 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,279 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at