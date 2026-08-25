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NASDAQ 100-Entwicklung 25.08.2026 16:01:43

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,75 Prozent stärker bei 29 240,72 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,717 Prozent auf 29 231,18 Punkte an der Kurstafel, nach 29 023,18 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 338,77 Punkte, das Tagestief hingegen 29 223,83 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 28 128,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 481,64 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 25.08.2025, mit 23 425,60 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,01 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 7,16 Prozent auf 245,70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,15 Prozent auf 475,70 USD), Cadence Design Systems (+ 3,37 Prozent auf 326,57 USD), Astera Labs (+ 3,37 Prozent auf 286,87 USD) und CoreWeave (+ 3,32 Prozent auf 89,11 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Copart (-2,38 Prozent auf 32,47 USD), Diamondback Energy (-1,75 Prozent auf 202,00 USD), Ross Stores (-1,61 Prozent auf 237,62 USD), Kraft Heinz Company (-1,48 Prozent auf 25,29 USD) und Rocket Lab (-1,44 Prozent auf 67,30 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 757 954 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,459 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Comcast-Aktie weist mit 7,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 418,80 1,80% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Astera Labs Inc Registered Shs 258,00 4,45% Astera Labs Inc Registered Shs
Cadence Design Systems Inc. 287,10 0,47% Cadence Design Systems Inc.
Comcast Corp. (Class A) 23,03 -1,31% Comcast Corp. (Class A)
Copart Inc. 27,81 -1,00% Copart Inc.
CoreWeave 79,39 4,89% CoreWeave
CrowdStrike 176,90 9,33% CrowdStrike
Diamondback Energy Inc 171,32 -0,10% Diamondback Energy Inc
Kraft Heinz Company 21,11 -0,87% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 221,15 5,74% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 193,30 7,34% NVIDIA Corp.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 57,90 1,94% Rocket Lab Corporation Registered Shs
Ross Stores Inc. 201,10 -1,32% Ross Stores Inc.

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NASDAQ 100 29 224,52 0,05%

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