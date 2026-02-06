Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 06.02.2026 18:01:44

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags

Der NASDAQ 100 macht derzeit Gewinne.

Um 17:59 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,44 Prozent nach oben auf 24 903,19 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,434 Prozent auf 24 655,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24 548,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 622,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 960,87 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,31 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 25 639,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 130,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21 774,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,20 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 455,40 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 20,54 Prozent auf 128,97 USD), Arm (+ 10,10 Prozent auf 122,08 USD), AppLovin (+ 7,80 Prozent auf 404,50 USD), KLA-Tencor (+ 7,79 Prozent auf 1 434,75 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,72 Prozent auf 207,36 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Amazon (-7,82 Prozent auf 205,28 USD), Microchip Technology (-4,23 Prozent auf 74,74 USD), Atlassian (-2,98 Prozent auf 95,48 USD), CoStar Group (-2,96 Prozent auf 49,48 USD) und Alphabet A (ex Google) (-2,85 Prozent auf 321,82 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 25 649 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,542 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Atlassian

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 273,30 -2,71% Alphabet A (ex Google)
Amazon 178,28 -5,82% Amazon
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 176,60 8,28% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 343,25 8,38% AppLovin Corp
Arm Holdings 104,40 10,83% Arm Holdings
Atlassian 80,00 -4,03% Atlassian
CoStar Group Inc. 42,43 -1,95% CoStar Group Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 23,75 2,59% JD.com Inc (spons. ADRs)
KLA-Tencor Corp. 1 222,60 8,62% KLA-Tencor Corp.
Kraft Heinz Company 20,85 0,58% Kraft Heinz Company
Microchip Technology Inc. 64,48 -2,76% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 157,08 7,77% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 114,40 26,58% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 075,77 2,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen