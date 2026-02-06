Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags

Um 17:59 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,44 Prozent nach oben auf 24 903,19 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,434 Prozent auf 24 655,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24 548,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 622,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 960,87 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,31 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 25 639,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 130,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21 774,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,20 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 455,40 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 20,54 Prozent auf 128,97 USD), Arm (+ 10,10 Prozent auf 122,08 USD), AppLovin (+ 7,80 Prozent auf 404,50 USD), KLA-Tencor (+ 7,79 Prozent auf 1 434,75 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,72 Prozent auf 207,36 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Amazon (-7,82 Prozent auf 205,28 USD), Microchip Technology (-4,23 Prozent auf 74,74 USD), Atlassian (-2,98 Prozent auf 95,48 USD), CoStar Group (-2,96 Prozent auf 49,48 USD) und Alphabet A (ex Google) (-2,85 Prozent auf 321,82 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 25 649 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,542 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at