Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags

Um 18:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,28 Prozent nach oben auf 27 104,83 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,149 Prozent auf 27 069,36 Punkte an der Kurstafel, nach 27 029,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 995,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 183,93 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,636 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 132,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 884,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 19 544,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,53 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 27 315,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell NXP Semiconductors (+ 24,38 Prozent auf 286,56 USD), Intel (+ 11,12 Prozent auf 93,92 USD), Starbucks (+ 10,00 Prozent auf 107,01 USD), Verisk Analytics A (+ 5,76 Prozent auf 186,83 USD) und Automatic Data Processing (+ 5,56 Prozent auf 210,25 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Enphase Energy (-10,79 Prozent auf 30,60 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-6,45 Prozent auf 684,56 USD), Charter A (-4,10 Prozent auf 166,01 USD), CoStar Group (-4,06 Prozent auf 34,50 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,69 Prozent auf 159,60 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 20 671 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,498 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at