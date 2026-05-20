Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1,42 Prozent auf 29 228,52 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,651 Prozent höher bei 29 006,57 Punkten, nach 28 818,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 919,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 296,67 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,060 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 20.04.2026, den Stand von 26 590,34 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Wert von 25 012,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 367,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 15,96 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 13,82 Prozent auf 53,22 USD), Arm (+ 13,31 Prozent auf 252,85 USD), Constellation Energy (+ 7,78 Prozent auf 280,94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,26 Prozent auf 444,13 USD) und Intel (+ 5,97 Prozent auf 117,41 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Analog Devices (-5,80 Prozent auf 390,26 USD), Intuit (-3,53 Prozent auf 385,61 USD), Diamondback Energy (-1,78 Prozent auf 204,07 USD), Workday (-1,72 Prozent auf 127,11 USD) und Walmart (-1,58 Prozent auf 132,08 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 861 984 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,644 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at