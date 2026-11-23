Heute greifen die Anleger in New York beherzt zu.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 7,01 Prozent höher bei 26 784,65 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 7,43 Prozent höher bei 26 889,29 Punkten, nach 25 028,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 26 386,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 018,88 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28 957,53 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 308,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 239,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,26 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit NVIDIA (+ 31,00 Prozent auf 164,44 USD), Nebius (+ 21,79 Prozent auf 99,03 USD), Astera Labs (+ 19,91 Prozent auf 216,26 USD), CoreWeave (+ 19,46 Prozent auf 47,20 USD) und Lumentum (+ 16,92 Prozent auf 538,46 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen CrowdStrike (-10,95 Prozent auf 204,31 USD), Monster Beverage (-1,99 Prozent auf 42,82 USD), T-Mobile US (-1,46 Prozent auf 163,19 USD), Comcast (-1,37 Prozent auf 24,56 USD) und Diamondback Energy (-0,85 Prozent auf 174,25 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 107 526 333 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,524 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at