Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne

Für den NASDAQ 100 geht es am Mittwoch aufwärts.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,27 Prozent fester bei 25 656,15 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,021 Prozent auf 25 582,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25 587,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 556,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 665,28 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,503 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 873,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 503,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 797,65 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 22,31 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 3,77 Prozent auf 286,68 USD), Dollar Tree (+ 2,07 Prozent auf 122,01 USD), Costco Wholesale (+ 2,00 Prozent auf 871,86 USD), Enphase Energy (+ 1,96 Prozent auf 32,85 USD) und Charter A (+ 1,55 Prozent auf 208,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Datadog A (-2,26 Prozent auf 138,04 USD), Marvell Technology (-1,36 Prozent auf 86,49 USD), ON Semiconductor (-1,10 Prozent auf 55,08 USD), lululemon athletica (-1,07 Prozent auf 210,40 USD) und Diamondback Energy (-0,84 Prozent auf 146,91 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 292 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,786 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,75 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at