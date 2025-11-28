Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,78 Prozent höher bei 25 434,89 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,291 Prozent fester bei 25 310,28 Punkten in den Handel, nach 25 236,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 435,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 280,96 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3,97 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 26 012,16 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 23 703,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20 744,49 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 10,19 Prozent auf 40,56 USD), Enphase Energy (+ 3,70 Prozent auf 28,85 USD), Analog Devices (+ 2,88 Prozent auf 265,34 USD), Micron Technology (+ 2,70 Prozent auf 236,48 USD) und Palo Alto Networks (+ 2,58 Prozent auf 190,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen NVIDIA (-1,81 Prozent auf 177,00 USD), Gilead Sciences (-1,31 Prozent auf 125,84 USD), Ross Stores (-0,75 Prozent auf 176,36 USD), AstraZeneca (-0,64 Prozent auf 92,72 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-0,56 Prozent auf 780,19 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 372 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,782 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at