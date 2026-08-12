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Index im Blick 12.08.2026 18:00:58

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester

Der NASDAQ 100 gewinnt am Mittwochmittag an Wert.

Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,70 Prozent im Plus bei 29 730,96 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent fester bei 29 875,18 Punkten in den Handel, nach 29 525,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 715,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 29 881,50 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,072 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 825,11 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der NASDAQ 100 29 064,80 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Stand von 23 839,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Nebius (+ 23,38 Prozent auf 238,40 USD), CoreWeave (+ 17,58 Prozent auf 106,20 USD), Lumentum (+ 14,18 Prozent auf 936,98 USD), Sandisk (+ 8,08 Prozent auf 1 373,79 USD) und Seagate Technology (+ 7,29 Prozent auf 880,30 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Workday (-3,96 Prozent auf 174,09 USD), Axon Enterprise (-3,41 Prozent auf 614,59 USD), Thomson Reuters (-3,16 Prozent auf 101,53 USD), Take Two (-2,96 Prozent auf 243,09 USD) und Adobe (-2,96 Prozent auf 255,91 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 13 895 719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,564 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 7,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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