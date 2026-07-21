Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester

Um 17:59 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,72 Prozent auf 29 097,09 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,59 Prozent stärker bei 29 059,44 Punkten in den Handel, nach 28 604,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 147,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28 891,07 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der NASDAQ 100 30 406,19 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 26 479,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 180,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,44 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Nebius (+ 13,34 Prozent auf 206,99 USD), Teradyne (+ 11,64 Prozent auf 372,60 USD), Western Digital (+ 11,59 Prozent auf 543,91 USD), Sandisk (+ 10,85 Prozent auf 1 541,88 USD) und Seagate Technology (+ 10,16 Prozent auf 883,99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Thomson Reuters (-3,35 Prozent auf 92,23 USD), CrowdStrike (-3,04 Prozent auf 192,45 USD), Workday (-3,01 Prozent auf 142,79 USD), Palo Alto Networks (-2,90 Prozent auf 338,56 USD) und Datadog A (-2,78 Prozent auf 255,87 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 8 719 772 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,297 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

2026 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,21 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at