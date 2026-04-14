Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Um 15:59 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,70 Prozent auf 25 561,43 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,515 Prozent höher bei 25 514,55 Punkten, nach 25 383,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 600,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 514,55 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 24 380,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25 465,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 796,02 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,41 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,15 Prozent auf 141,83 USD), Axon Enterprise (+ 5,80 Prozent auf 380,50 USD), JDcom (+ 3,87 Prozent auf 30,06 USD), AppLovin (+ 3,59 Prozent auf 432,42 USD) und Palantir (+ 3,57 Prozent auf 137,10 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Fastenal (-2,81 Prozent auf 44,52 USD), T-Mobile US (-2,39 Prozent auf 187,84 USD), Linde (-2,15 Prozent auf 497,91 USD), Intel (-2,12 Prozent auf 63,80 USD) und Xcel Energy (-1,89 Prozent auf 78,93 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 158 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,897 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,81 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at