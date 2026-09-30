Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Index-Performance im Fokus
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30.09.2026 16:01:33
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen
Um 15:59 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,62 Prozent auf 30 526,84 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,271 Prozent fester bei 30 421,68 Punkten in den Handel, nach 30 339,33 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 530,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 30 415,16 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,329 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 29 433,43 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 30 276,35 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 24 679,99 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,11 Prozent nach oben. Bei 30 770,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Rocket Lab (+ 3,49 Prozent auf 72,13 USD), Intel (+ 2,56 Prozent auf 118,90 USD), Nebius (+ 2,26 Prozent auf 242,72 USD), Adobe (+ 2,18 Prozent auf 238,25 USD) und Datadog A (+ 2,03 Prozent auf 274,02 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Constellation Energy (-4,90 Prozent auf 251,62 USD), Lumentum (-1,90 Prozent auf 954,95 USD), MercadoLibre (-1,79 Prozent auf 1 694,00 USD), Tesla (-1,66 Prozent auf 346,98 USD) und Ferrovial International SE Registered (-1,48 Prozent auf 53,76 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 755 427 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,859 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|210,80
|-1,70%
|Comcast Corp. (Class A)
|19,14
|-0,85%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|228,75
|-0,72%
|CrowdStrike
|239,20
|1,08%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|246,50
|0,41%
|Ferrovial International SE Registered Shs
|47,68
|1,73%
|Intel Corp.
|105,92
|-1,10%
|Kraft Heinz Company
|19,68
|-1,17%
|Lumentum Holdings Inc
|962,30
|3,89%
|MercadoLibre Inc
|1 506,40
|0,43%
|Nebius
|215,60
|4,71%
|NVIDIA Corp.
|207,90
|1,19%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|65,60
|4,63%
|Tesla
|328,90
|4,20%
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