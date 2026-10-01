Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind

Der NASDAQ 100 hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 30 468,41 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,411 Prozent höher bei 30 533,60 Punkten, nach 30 408,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 439,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 576,44 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,137 Prozent zu. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 077,22 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 809,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der NASDAQ 100 24 800,86 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 20,88 Prozent. Bei 30 770,63 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Synopsys (+ 10,30 Prozent auf 479,76 USD), Intuit (+ 5,46 Prozent auf 290,75 USD), Cadence Design Systems (+ 5,16 Prozent auf 347,22 USD), Constellation Energy (+ 4,05 Prozent auf 264,30 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,57 Prozent auf 158,56 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Ferrovial International SE Registered (-2,85 Prozent auf 52,56 USD), Linde (-1,88 Prozent auf 465,75 USD), MercadoLibre (-1,77 Prozent auf 1 698,00 USD), AppLovin (-1,66 Prozent auf 285,60 USD) und Axon Enterprise (-1,59 Prozent auf 415,79 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 389 690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,838 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,29 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at