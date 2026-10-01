AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|NASDAQ 100-Entwicklung
|
01.10.2026 16:02:08
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 30 468,41 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,411 Prozent höher bei 30 533,60 Punkten, nach 30 408,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 439,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 576,44 Zählern.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,137 Prozent zu. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 077,22 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 809,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der NASDAQ 100 24 800,86 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 20,88 Prozent. Bei 30 770,63 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Synopsys (+ 10,30 Prozent auf 479,76 USD), Intuit (+ 5,46 Prozent auf 290,75 USD), Cadence Design Systems (+ 5,16 Prozent auf 347,22 USD), Constellation Energy (+ 4,05 Prozent auf 264,30 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,57 Prozent auf 158,56 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Ferrovial International SE Registered (-2,85 Prozent auf 52,56 USD), Linde (-1,88 Prozent auf 465,75 USD), MercadoLibre (-1,77 Prozent auf 1 698,00 USD), AppLovin (-1,66 Prozent auf 285,60 USD) und Axon Enterprise (-1,59 Prozent auf 415,79 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 389 690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,838 Bio. Euro.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,29 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu AppLovin Corp
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|249,75
|-0,58%
|Axon Enterprise
|375,60
|-0,08%
|Cadence Design Systems Inc.
|312,15
|0,02%
|Comcast Corp. (Class A)
|19,28
|-0,12%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|230,55
|0,07%
|CrowdStrike
|237,80
|0,49%
|Ferrovial International SE Registered Shs
|47,28
|0,87%
|Intuit Inc.
|251,60
|0,02%
|Kraft Heinz Company
|19,93
|0,04%
|Linde plc
|416,60
|-0,29%
|MercadoLibre Inc
|1 502,00
|0,13%
|NVIDIA Corp.
|206,10
|0,32%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|145,68
|2,40%
|Synopsys Inc.
|437,50
|0,23%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30 501,56
|0,31%