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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 25.08.2026 20:03:36

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in Grün

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in Grün

NASDAQ Composite-Handel am zweiten Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,45 Prozent stärker bei 26 096,57 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,649 Prozent auf 26 148,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25 980,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26 225,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 034,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24 975,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 26 343,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21 449,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,31 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 16,39 Prozent auf 16,33 USD), Compugen (+ 9,27 Prozent auf 2,83 USD), Americas Car-Mart (+ 7,21 Prozent auf 2,38 USD), TransAct Technologies (+ 6,72 Prozent auf 5,08 USD) und LSI Industries (+ 4,39 Prozent auf 20,45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-4,74 Prozent auf 9,65 USD), Deckers Outdoor (-3,50 Prozent auf 88,86 USD), Hub Group (-3,33 Prozent auf 38,87 USD), Donegal Group B (-3,21 Prozent auf 22,95 USD) und SMC (-2,81 Prozent auf 435,75 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 199 836 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Compugen Ltd. 2,87 10,81% Compugen Ltd.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,95 0,63% Consumer Portfolio Services Inc.
Deckers Outdoor Corp. 76,04 -0,21% Deckers Outdoor Corp.
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Hub Group Inc. 39,23 -2,44% Hub Group Inc.
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