Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag auf grünem Terrain

Am Freitag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 22 674,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,158 Prozent auf 22 561,46 Punkte an der Kurstafel, nach 22 597,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22 698,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 402,38 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,21 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 23 709,87 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Stand von 22 870,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 945,64 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,41 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 402,38 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 14,40 Prozent auf 2,86 USD), Applied Materials (+ 9,04 Prozent auf 358,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,40 Prozent auf 133,33 USD), DexCom (+ 7,94 Prozent auf 70,25 USD) und Microvision (+ 7,69 Prozent auf 0,75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Century Aluminum (-6,84 Prozent auf 46,30 USD), Nortech Systems (-6,60 Prozent auf 8,77 USD), Amkor Technology (-5,89 Prozent auf 48,55 USD), Olympic Steel (-5,86 Prozent auf 47,86 USD) und Expedia (-5,68 Prozent auf 214,34 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18 210 483 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,894 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Gladstone Commercial-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,41 Prozent gelockt.

