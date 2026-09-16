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NASDAQ Composite-Marktbericht 16.09.2026 20:04:22

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwochnachmittag.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 26 119,82 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,488 Prozent auf 26 108,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 981,57 Punkten am Vortag.

Bei 26 076,47 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 225,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0,389 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26 729,16 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Stand von 26 376,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 333,96 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,41 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 10,62 Prozent auf 63,83 USD), Americas Car-Mart (+ 6,55 Prozent auf 1,79 USD), Neogen (+ 5,31 Prozent auf 12,90 USD), Powell Industries (+ 4,90 Prozent auf 179,77 USD) und Myriad Genetics (+ 4,77 Prozent auf 4,07 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen JB Hunt Transportation Services (-12,81 Prozent auf 238,06 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-9,45 Prozent auf 2,78 USD), Heartland Express (-4,47 Prozent auf 11,96 USD), Patterson-UTI Energy (-3,74 Prozent auf 12,24 USD) und Werner Enterprises (-3,25 Prozent auf 36,34 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14 487 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,402 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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AXT Inc. 58,76 5,15% AXT Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,25 0,61% Consumer Portfolio Services Inc.
Heartland Express Inc. 10,40 0,97% Heartland Express Inc.
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