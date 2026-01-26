Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 23 663,39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,119 Prozent auf 23 529,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23 501,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 486,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 688,94 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 593,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 23 204,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Wert von 19 954,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,84 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 813,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 916,83 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit TransAct Technologies (+ 10,92 Prozent auf 3,96 USD), SMC (+ 10,54 Prozent auf 424,60 USD), US Global Investors (+ 9,02 Prozent auf 2,90 USD), Volvo (B) (+ 5,41 Prozent auf 35,52 USD) und Methode Electronics (+ 3,93 Prozent auf 7,67 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Geospace Technologies (-11,09 Prozent auf 16,75 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-8,03 Prozent auf 3,78 USD), inTest (-7,40 Prozent auf 8,51 USD), Century Aluminum (-7,02 Prozent auf 45,29 USD) und 3D Systems (-6,63 Prozent auf 2,47 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 785 523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,849 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

