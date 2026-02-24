Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag im Aufwind

Für den NASDAQ Composite geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,02 Prozent höher bei 22 857,12 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,063 Prozent stärker bei 22 641,60 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22 627,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 528,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 893,60 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 501,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 872,01 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 19 286,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,63 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 256,76 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Sangamo Therapeutics (+ 20,25 Prozent auf 0,47 USD), AXT (+ 19,31 Prozent auf 33,92 USD), Ultra Clean (+ 14,66 Prozent auf 70,41 USD), Volvo (A) (+ 9,97 Prozent auf 37,82 USD) und Ceva (+ 8,26 Prozent auf 20,31 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Expeditors International of Washington (-9,10 Prozent auf 136,01 USD), Erie Indemnity (-3,94 Prozent auf 253,37 USD), CIENA (-2,14 Prozent auf 337,47 USD), Mind CTI (-1,71 Prozent auf 1,15 USD) und Steel Dynamics (-1,61 Prozent auf 192,85 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 909 286 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,951 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,70 zu Buche schlagen. Mit 9,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at