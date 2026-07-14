Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag steht der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 1,04 Prozent im Plus bei 26 141,83 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,550 Prozent stärker bei 26 015,49 Punkten, nach 25 873,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 912,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 164,55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der NASDAQ Composite 25 888,84 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 639,08 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, den Stand von 20 640,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,51 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 32,45 Prozent auf 4,00 USD), AXT (+ 13,18 Prozent auf 57,11 USD), Monolithic Power Systems (+ 7,67 Prozent auf 1 390,39 USD), Nissan Motor (+ 7,50 Prozent auf 2,15 USD) und NetApp (+ 6,55 Prozent auf 174,66 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Cogent Communications (-7,58 Prozent auf 11,95 USD), Donegal Group B (-7,00 Prozent auf 24,83 USD), Biogen (-6,55 Prozent auf 195,33 USD), Intuitive Surgical (-5,90 Prozent auf 383,12 USD) und Cirrus Logic (-5,73 Prozent auf 138,11 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 304 584 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,483 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 16,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at