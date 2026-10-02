Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel in der Gewinnzone

Das machte das Börsenbarometer in New York am Freitag zum Handelsschluss.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,19 Prozent fester bei 27 190,86 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,29 Prozent auf 27 216,91 Punkte an der Kurstafel, nach 26 871,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27 112,24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 353,68 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,947 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 26 217,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 832,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 844,05 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,02 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 353,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Synaptics (+ 14,08 Prozent auf 121,10 USD), Myriad Genetics (+ 11,82 Prozent auf 4,54 USD), Methode Electronics (+ 10,15 Prozent auf 15,74 USD), SMC (+ 9,67 Prozent auf 487,00 USD) und Bassett Furniture Industries (+ 8,71 Prozent auf 20,72 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Integra LifeSciences (-21,19 Prozent auf 12,68 USD), Taylor Devices (-10,05 Prozent auf 54,97 USD), Ultra Clean (-7,57 Prozent auf 72,69 USD), Volvo (B) (-7,23 Prozent auf 30,96 USD) und Modine Manufacturing (-5,82 Prozent auf 178,20 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 812 873 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,889 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,91 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at