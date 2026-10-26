Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,25 Prozent stärker bei 26 278,79 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,276 Prozent auf 26 026,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 955,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 282,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 986,56 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27 068,72 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der NASDAQ Composite 24 975,82 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 204,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,10 Prozent zu Buche. Bei 27 722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TTM Technologies (+ 7,40 Prozent auf 86,04 USD), Comtech Telecommunications (+ 5,65 Prozent auf 1,31 USD), DXP Enterprises (+ 4,81 Prozent auf 163,78 USD), Elbit Systems (+ 4,54 Prozent auf 768,73 USD) und Synopsys (+ 4,19 Prozent auf 448,18 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen JetBlue Airways (-15,24 Prozent auf 2,23 USD), Grupo Financiero Galicia (-8,55 Prozent auf 34,67 USD), Americas Car-Mart (-7,12 Prozent auf 0,74 USD), CRESUD (-6,99 Prozent auf 10,65 USD) und Amkor Technology (-3,88 Prozent auf 37,78 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 095 820 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at