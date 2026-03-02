Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite bewegt sich mittags im Plus

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,38 Prozent auf 22 753,23 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent tiefer bei 22 322,12 Punkten, nach 22 668,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 22 764,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 306,08 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der NASDAQ Composite 23 592,11 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 413,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18 847,28 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,08 Prozent nach. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 256,76 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Compugen (+ 21,27 Prozent auf 2,20 USD), AXT (+ 13,71 Prozent auf 43,10 USD), Myriad Genetics (+ 7,70 Prozent auf 4,97 USD), Amtech Systems (+ 7,36 Prozent auf 14,01 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,27 Prozent auf 138,92 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Red Robin Gourmet Burgers (-9,54 Prozent auf 4,55 USD), Nissan Motor (-7,45 Prozent auf 2,67 USD), Integra LifeSciences (-6,94 Prozent auf 10,59 USD), Exelixis (-6,72 Prozent auf 41,10 USD) und American Eagle Outfitters (-6,72 Prozent auf 22,92 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 149 199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,678 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 9,61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at