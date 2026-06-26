Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu

Der NASDAQ Composite gönnt sich am Freitagnachmittag eine Verschnaufpause.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 25 371,88 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,998 Prozent auf 25 105,41 Punkte an der Kurstafel, nach 25 358,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25 491,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 014,96 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 4,20 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 656,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21 408,08 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 20 167,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,19 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit ACADIA Pharmaceuticals (+ 9,06 Prozent auf 25,87 USD), BlackBerry (+ 7,69 Prozent auf 11,14 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,40 Prozent auf 7,26 USD), Blackbaud (+ 6,13 Prozent auf 28,21 USD) und Comtech Telecommunications (+ 5,85 Prozent auf 2,17 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-35,75 Prozent auf 2,44 USD), ON Semiconductor (-23,60 Prozent auf 90,72 USD), PDF Solutions (-9,10 Prozent auf 62,42 USD), FormFactor (-8,88 Prozent auf 135,54 USD) und Donegal Group B (-8,74 Prozent auf 21,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 888 039 Aktien gehandelt. Mit 4,233 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at