NASDAQ Composite Index

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Index im Blick 06.11.2026 22:34:12

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Freitag Kursanstiege.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,09 Prozent höher bei 24 579,42 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24 602,48 Zählern und damit 1,18 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 315,00 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24 825,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 507,63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 27 599,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26 348,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23 053,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit FormFactor (+ 13,04 Prozent auf 81,12 USD), Veeco Instruments (+ 11,85 Prozent auf 37,19 USD), Century Aluminum (+ 11,31 Prozent auf 33,47 USD), inTest (+ 10,83 Prozent auf 13,51 USD) und Ultra Clean (+ 10,56 Prozent auf 41,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Anika Therapeutics (-24,73 Prozent auf 14,55 USD), Cogent Communications (-15,14 Prozent auf 3,98 USD), Microchip Technology (-10,02 Prozent auf 58,35 USD), DENTSPLY SIRONA (-6,24 Prozent auf 9,46 USD) und DexCom (-5,98 Prozent auf 79,41 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 49 670 217 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 20,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Century Aluminum Co. 27,42 -5,42% Century Aluminum Co.
Cogent Communications Holdings Inc 3,98 -15,14% Cogent Communications Holdings Inc
DENTSPLY SIRONA Inc 8,46 -5,68% DENTSPLY SIRONA Inc
DexCom Inc. 71,20 -5,32% DexCom Inc.
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inTest Corp. 12,00 10,09% inTest Corp.
Lancaster Colony Corp. 93,50 -3,11% Lancaster Colony Corp.
Microchip Technology Inc. 51,64 -10,98% Microchip Technology Inc.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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