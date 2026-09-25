NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ Composite im Fokus
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25.09.2026 20:04:21
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Gewinnen
Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,55 Prozent höher bei 27 088,42 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,117 Prozent höher bei 26 970,95 Punkten, nach 26 939,37 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27 122,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 876,27 Einheiten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,37 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 26 151,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der NASDAQ Composite 25 358,60 Punkte auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 22 384,70 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 16,58 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 288,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Veeco Instruments (+ 7,37 Prozent auf 48,80 USD), Synaptics (+ 6,21 Prozent auf 102,83 USD), ON Semiconductor (+ 5,92 Prozent auf 77,48 USD), Ceva (+ 5,63 Prozent auf 36,40 USD) und QUALCOMM (+ 5,39 Prozent auf 204,74 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-18,38 Prozent auf 1,11 USD), BlackBerry (-7,73 Prozent auf 8,06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-6,22 Prozent auf 20,80 USD), TransAct Technologies (-3,46 Prozent auf 4,74 USD) und Patterson-UTI Energy (-3,31 Prozent auf 10,81 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 119 721 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 18,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ACADIA Pharmaceuticals Inc.
|18,13
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|America's Car-Mart Inc.
|1,06
|-22,06%
|BlackBerry Ltd
|7,13
|-6,06%
|Ceva Inc.
|31,60
|4,64%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,30
|1,22%
|Intel Corp.
|107,94
|-3,35%
|NVIDIA Corp.
|197,78
|0,12%
|ON Semiconductor Corp.
|67,65
|5,42%
|Patterson-UTI Energy Inc.
|9,55
|-2,45%
|QUALCOMM Inc.
|178,08
|4,02%
|Richardson Electronics Ltd.
|17,52
|2,28%
|SIGA Technologies Inc.
|3,45
|6,15%
|Synaptics Inc.
|89,50
|5,29%
|TransAct Technologies Inc.
|4,87
|-0,81%
|Veeco Instruments Inc.
|43,54
|9,29%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27 068,72
|0,48%
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