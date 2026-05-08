Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag fester

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,54 Prozent stärker bei 26 203,97 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,589 Prozent auf 25 958,12 Punkte an der Kurstafel, nach 25 806,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 944,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 218,47 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 4,35 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 08.04.2026, den Stand von 22 635,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 031,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, lag der NASDAQ Composite bei 17 928,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,77 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 26 218,47 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 82,69 Prozent auf 83,38 USD), Akamai (+ 21,48 Prozent auf 141,76 USD), Amtech Systems (+ 17,57 Prozent auf 21,41 USD), Synaptics (+ 16,05 Prozent auf 122,78 USD) und Intel (+ 14,87 Prozent auf 125,92 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ultralife Batteries (-17,87 Prozent auf 5,79 USD), Lifetime Brands (-11,68 Prozent auf 6,35 USD), Ballard Power (-10,53 Prozent auf 4,21 USD), ESCO Technologies (-8,37 Prozent auf 304,93 USD) und Ceragon Networks (-7,92 Prozent auf 2,39 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 30 674 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at