Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Der Handel in New York verlief am dritten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 23 584,27 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,010 Prozent tiefer bei 23 544,89 Punkten, nach 23 547,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 23 504,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 723,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,574 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 23 578,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 788,36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 19 489,68 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 19,70 Prozent auf 2,63 USD), AXT (+ 19,53 Prozent auf 24,11 USD), Elron Electronic Industries (+ 13,55 Prozent auf 1,76 USD), Compugen (+ 10,97 Prozent auf 1,72 USD) und SMC (+ 8,22 Prozent auf 394,99 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Dorel Industries (-8,91 Prozent auf 1,26 USD), Modine Manufacturing (-7,92 Prozent auf 119,68 USD), PetMed Express (-5,60 Prozent auf 3,37 USD), Rambus (-5,52 Prozent auf 91,65 USD) und IMAX (-5,35 Prozent auf 34,13 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33 630 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,912 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Gladstone Commercial lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,96 Prozent.

Redaktion finanzen.at