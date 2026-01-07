Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne

So bewegt sich der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche.

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,66 Prozent stärker bei 23 703,07 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,010 Prozent schwächer bei 23 544,89 Punkten, nach 23 547,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 705,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 504,22 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 23 578,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 788,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 489,68 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 18,39 Prozent auf 23,88 USD), Compugen (+ 9,35 Prozent auf 1,70 USD), Intel (+ 8,97 Prozent auf 43,63 USD), SMC (+ 7,23 Prozent auf 391,41 USD) und Hooker Furniture (+ 6,74 Prozent auf 11,88 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Dorel Industries (-7,47 Prozent auf 1,28 USD), Modine Manufacturing (-7,14 Prozent auf 120,69 USD), Monolithic Power Systems (-5,48 Prozent auf 950,29 USD), Rambus (-5,15 Prozent auf 92,00 USD) und Donegal Group B (-4,80 Prozent auf 16,66 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 670 509 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,912 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at