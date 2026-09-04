Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart fester

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,15 Prozent auf 26 623,45 Punkte nach oben. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 26 587,90 Punkte an der Kurstafel, nach 26 584,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 554,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 626,54 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26 584,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 830,96 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 707,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,58 Prozent aufwärts. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Methode Electronics (+ 8,32 Prozent auf 16,60 USD), TTM Technologies (+ 5,18 Prozent auf 121,37 USD), AXT (+ 5,16 Prozent auf 59,10 USD), KLA (+ 5,10 Prozent auf 181,76 USD) und Ultra Clean (+ 4,99 Prozent auf 69,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Adobe (-7,15 Prozent auf 265,32 USD), Autodesk (-6,84 Prozent auf 221,27 USD), Donegal Group B (-5,51 Prozent auf 23,15 USD), SMC (-5,48 Prozent auf 410,21 USD) und US Global Investors (-4,59 Prozent auf 3,12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 311 076 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at