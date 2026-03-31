Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zündet schlussendlich Kursrakete

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende ein Plus in Höhe von 3,83 Prozent auf 21 590,63 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 21 064,33 Zählern und damit 1,30 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 794,64 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21 063,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21 642,62 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 22 668,21 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Wert von 23 241,99 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 17 299,29 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,08 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 13,13 Prozent auf 2,93 USD), Innodata (+ 12,10 Prozent auf 38,62 USD), Ultra Clean (+ 11,25 Prozent auf 62,18 USD), ON Semiconductor (+ 11,25 Prozent auf 61,92 USD) und TTM Technologies (+ 10,34 Prozent auf 97,42 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Taylor Devices (-20,93 Prozent auf 57,00 USD), Sangamo Therapeutics (-19,66 Prozent auf 0,25 USD), Methanex (-4,69 Prozent auf 59,54 USD), Nexstar Media Group (-2,35 Prozent auf 180,83 USD) und Barrett Business Services (-2,31 Prozent auf 29,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 69 030 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,549 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,75 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at