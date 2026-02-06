Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,18 Prozent stärker bei 23 031,21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,376 Prozent auf 22 625,30 Punkte an der Kurstafel, nach 22 540,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 088,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 586,40 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 1,45 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 547,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 053,99 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Stand von 19 791,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,880 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 461,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 26,11 Prozent auf 134,93 USD), Roivant Sciences (+ 22,14 Prozent auf 25,82 USD), AXT (+ 17,77 Prozent auf 24,06 USD), Donegal Group B (+ 17,48 Prozent auf 19,69 USD) und Nissan Motor (+ 16,88 Prozent auf 2,70 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Amtech Systems (-29,93 Prozent auf 11,12 USD), Hub Group (-18,25 Prozent auf 41,96 USD), Werner Enterprises (-8,21 Prozent auf 34,76 USD), VeriSign (-7,60 Prozent auf 224,17 USD) und Trend Micro (-6,75 Prozent auf 39,93 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61 653 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,62 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,26 Prozent, die höchste im Index.

