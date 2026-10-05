Richardson Electronics Aktie

Richardson Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880664 / ISIN: US7631651079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ-Handel im Fokus 05.10.2026 22:34:22

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite verbuchte zum Handelsende Zuwächse.

Letztendlich legte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,05 Prozent auf 27 477,31 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,129 Prozent auf 27 225,93 Punkte an der Kurstafel, nach 27 190,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 27 544,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 223,49 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 506,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Stand von 25 832,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 22 780,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 18,26 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 544,07 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell inTest (+ 22,96 Prozent auf 15,10 USD), SpaceX (+ 7,63 Prozent auf 171,09 USD), Neogen (+ 7,08 Prozent auf 13,01 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,58 Prozent auf 38,25 USD) und Taylor Devices (+ 6,55 Prozent auf 58,57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Americas Car-Mart (-6,35 Prozent auf 0,98 USD), TransAct Technologies (-5,82 Prozent auf 4,53 USD), 3D Systems (-5,82 Prozent auf 3,56 USD), Comtech Telecommunications (-5,30 Prozent auf 1,25 USD) und AmeriServ Financial (-4,84 Prozent auf 4,42 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 31 889 701 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,044 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,75 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu AmeriServ Financial Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 3,15 0,70% 3D Systems Corp.
America's Car-Mart Inc. 0,98 -6,35% America's Car-Mart Inc.
AmeriServ Financial Inc. 4,42 -4,84% AmeriServ Financial Inc.
Comtech Telecommunications Corp. 1,10 -0,90% Comtech Telecommunications Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,05 1,26% Consumer Portfolio Services Inc.
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs) 34,00 0,00% Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
inTest Corp. 13,20 9,09% inTest Corp.
Neogen Corp. 11,54 -0,39% Neogen Corp.
NVIDIA Corp. 214,15 0,63% NVIDIA Corp.
Richardson Electronics Ltd. 18,78 -1,11% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,48 2,96% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 154,80 1,57% SpaceX
Taylor Devices Inc. 58,57 6,55% Taylor Devices Inc.
TransAct Technologies Inc. 4,53 -5,82% TransAct Technologies Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 27 477,31 1,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX vor positiver Eröffnung -- Asiens Börsen mit Gewinnen
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen