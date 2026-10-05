Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|NASDAQ-Handel im Fokus
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05.10.2026 22:34:22
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
Letztendlich legte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,05 Prozent auf 27 477,31 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,129 Prozent auf 27 225,93 Punkte an der Kurstafel, nach 27 190,86 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 27 544,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 223,49 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 506,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Stand von 25 832,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 22 780,51 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 18,26 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 544,07 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell inTest (+ 22,96 Prozent auf 15,10 USD), SpaceX (+ 7,63 Prozent auf 171,09 USD), Neogen (+ 7,08 Prozent auf 13,01 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,58 Prozent auf 38,25 USD) und Taylor Devices (+ 6,55 Prozent auf 58,57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Americas Car-Mart (-6,35 Prozent auf 0,98 USD), TransAct Technologies (-5,82 Prozent auf 4,53 USD), 3D Systems (-5,82 Prozent auf 3,56 USD), Comtech Telecommunications (-5,30 Prozent auf 1,25 USD) und AmeriServ Financial (-4,84 Prozent auf 4,42 USD) unter Druck.
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 31 889 701 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,044 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,75 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu AmeriServ Financial Inc.
Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|3,15
|0,70%
|America's Car-Mart Inc.
|0,98
|-6,35%
|AmeriServ Financial Inc.
|4,42
|-4,84%
|Comtech Telecommunications Corp.
|1,10
|-0,90%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,05
|1,26%
|Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|34,00
|0,00%
|inTest Corp.
|13,20
|9,09%
|Neogen Corp.
|11,54
|-0,39%
|NVIDIA Corp.
|214,15
|0,63%
|Richardson Electronics Ltd.
|18,78
|-1,11%
|SIGA Technologies Inc.
|3,48
|2,96%
|SpaceX
|154,80
|1,57%
|Taylor Devices Inc.
|58,57
|6,55%
|TransAct Technologies Inc.
|4,53
|-5,82%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27 477,31
|1,05%