Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün

Der NASDAQ Composite behält sein positives Vorzeichen auch am ersten Tag der Woche.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,10 Prozent aufwärts auf 23 486,24 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,389 Prozent schwächer bei 23 370,55 Punkten in den Handel, nach 23 461,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 356,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 524,55 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 23 235,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 724,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 627,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,08 Prozent nach oben. 23 988,26 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 22 916,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 6,09 Prozent auf 19,67 USD), Rambus (+ 5,10 Prozent auf 119,63 USD), Geospace Technologies (+ 4,14 Prozent auf 16,10 USD), Comtech Telecommunications (+ 3,96 Prozent auf 5,78 USD) und Modine Manufacturing (+ 3,57 Prozent auf 191,26 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Sangamo Therapeutics (-6,63 Prozent auf 0,50 USD), inTest (-5,82 Prozent auf 8,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,00 Prozent auf 143,72 USD), IDEXX Laboratories (-3,41 Prozent auf 647,61 USD) und 3D Systems (-3,13 Prozent auf 2,17 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 5 251 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,920 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at