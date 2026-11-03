Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Um 15:59 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,59 Prozent auf 25 313,56 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 25 246,63 Zählern und damit 0,327 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 164,36 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 385,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 246,63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27 190,86 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25 913,90 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 23 834,72 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,94 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Commercial Vehicle Group (+ 17,19 Prozent auf 3,72 USD), Americas Car-Mart (+ 14,09 Prozent auf 1,04 USD), Lattice Semiconductor (+ 12,99 Prozent auf 107,84 USD), Neurocrine Biosciences (+ 12,91 Prozent auf 164,12 USD) und FormFactor (+ 9,30 Prozent auf 95,42 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Zebra Technologies (-8,91 Prozent auf 328,97 USD), Donegal Group B (-8,70 Prozent auf 20,88 USD), Cerus (-6,78 Prozent auf 2,20 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,69 Prozent auf 8,62 USD) und Nice Systems (-5,36 Prozent auf 106,37 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 984 364 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,491 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,14 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,34 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at