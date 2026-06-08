Starker Wochentag in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,03 Prozent höher bei 29 544,48 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,81 Prozent höher bei 29 482,19 Punkten, nach 28 957,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 697,90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 294,02 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 29 234,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 643,01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der NASDAQ 100 21 761,79 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 17,21 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 13,71 Prozent auf 299,59 USD), Intel (+ 12,31 Prozent auf 111,38 USD), Micron Technology (+ 10,32 Prozent auf 953,17 USD), KLA-Tencor (+ 9,73 Prozent auf 2 116,99 USD) und Applied Materials (+ 8,55 Prozent auf 491,72 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Regeneron Pharmaceuticals (-3,92 Prozent auf 610,51 USD), PDD (-3,19 Prozent auf 82,36 USD), Axon Enterprise (-2,93 Prozent auf 471,89 USD), Adobe (-2,28 Prozent auf 245,70 USD) und Autodesk (-2,10 Prozent auf 225,12 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 584 192 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,310 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at