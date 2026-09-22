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Kursentwicklung 22.09.2026 16:02:04

Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone

Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone

Beim S&P 500 lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,06 Prozent auf 7 769,65 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 62,456 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 7 769,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 764,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 782,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 766,83 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 674,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 472,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, notierte der S&P 500 bei 6 693,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,29 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 7,18 Prozent auf 1 893,52 USD), Lennar (+ 5,21 Prozent auf 82,15 USD), VF (+ 4,44 Prozent auf 13,63 USD), AutoZone (+ 4,40 Prozent auf 2 926,72 USD) und O Reilly Automotive (+ 3,90 Prozent auf 86,11 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Allstate (-4,29 Prozent auf 232,45 USD), Everpure A (-4,10 Prozent auf 109,00 USD), Quest Diagnostics (-3,63 Prozent auf 236,00 USD), Cerebras Systems (-3,10 Prozent auf 202,03 USD) und Valero Energy (-3,02 Prozent auf 381,41 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 008 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Everpure Inc Registered Shs -A- 95,38 -2,49% Everpure Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Intel Corp. 106,20 -0,28% Intel Corp.
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Medtronic PLC 79,90 -0,15% Medtronic PLC
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