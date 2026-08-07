Akamai Aktie

Akamai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 07.08.2026 22:35:06

Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Schlussendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,62 Prozent höher bei 7 757,64 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62,720 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,266 Prozent stärker bei 7 730,47 Punkten, nach 7 709,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 763,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 719,19 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 3,37 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 07.07.2026, den Stand von 7 503,85 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Wert von 7 337,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 340,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 793,68 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Airbnb (+ 17,43 Prozent auf 178,07 USD), Microchip Technology (+ 13,89 Prozent auf 84,69 USD), Coherent (+ 12,96 Prozent auf 377,55 USD), Moderna (+ 9,86 Prozent auf 59,17 USD) und Palantir (+ 9,59 Prozent auf 170,87 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil The Trade Desk A (-21,82 Prozent auf 13,82 USD), DENTSPLY SIRONA (-7,97 Prozent auf 12,12 USD), Akamai (-6,76 Prozent auf 110,54 USD), Zoetis A (-5,97 Prozent auf 72,66 USD) und Under Armour (-5,42 Prozent auf 5,93 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 714 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,604 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,87 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Akamai Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Akamai Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 154,02 17,18% Airbnb
Akamai Inc. 95,46 -6,58% Akamai Inc.
Coherent Corp. 325,20 12,22% Coherent Corp.
DENTSPLY SIRONA Inc 11,41 -0,22% DENTSPLY SIRONA Inc
First Republic Bank 0,00 33,33% First Republic Bank
Microchip Technology Inc. 72,96 12,14% Microchip Technology Inc.
Moderna Inc 51,30 9,66% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Palantir 148,72 10,05% Palantir
Qorvo Inc 85,16 3,00% Qorvo Inc
The Trade Desk Inc (A) 11,91 -22,11% The Trade Desk Inc (A)
Under Armour Inc When Issued 5,12 -6,40% Under Armour Inc When Issued
Western Union Company 6,12 -1,00% Western Union Company
Zoetis Inc (A) 62,78 -6,27% Zoetis Inc (A)

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 757,64 0,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:51 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen