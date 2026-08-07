Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Schlussendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,62 Prozent höher bei 7 757,64 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62,720 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,266 Prozent stärker bei 7 730,47 Punkten, nach 7 709,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 763,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 719,19 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 3,37 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 07.07.2026, den Stand von 7 503,85 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Wert von 7 337,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 340,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,11 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 793,68 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Airbnb (+ 17,43 Prozent auf 178,07 USD), Microchip Technology (+ 13,89 Prozent auf 84,69 USD), Coherent (+ 12,96 Prozent auf 377,55 USD), Moderna (+ 9,86 Prozent auf 59,17 USD) und Palantir (+ 9,59 Prozent auf 170,87 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil The Trade Desk A (-21,82 Prozent auf 13,82 USD), DENTSPLY SIRONA (-7,97 Prozent auf 12,12 USD), Akamai (-6,76 Prozent auf 110,54 USD), Zoetis A (-5,97 Prozent auf 72,66 USD) und Under Armour (-5,42 Prozent auf 5,93 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 714 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,604 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,87 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at