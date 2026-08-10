Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|S&P 500-Performance im Blick
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10.08.2026 18:01:21
Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Montagmittag zu
Am Montag steigt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,11 Prozent auf 7 766,19 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,686 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,136 Prozent leichter bei 7 747,11 Punkten in den Handel, nach 7 757,64 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7 773,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 748,42 Punkten lag.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 7 575,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 398,93 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 6 389,45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern markiert.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Datadog A (+ 7,97 Prozent auf 252,58 USD), APA (+ 6,86 Prozent auf 40,21 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,84 Prozent auf 530,00 USD), Akamai (+ 6,43 Prozent auf 117,65 USD) und NetApp (+ 5,32 Prozent auf 199,60 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Coherent (-11,60 Prozent auf 335,14 USD), Under Armour (-7,45 Prozent auf 5,66 USD), Under Armour (-6,66 Prozent auf 5,54 USD), Lumentum (-6,23 Prozent auf 834,74 USD) und The Trade Desk A (-6,20 Prozent auf 12,95 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 8 431 451 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 12,92 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lumentum Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|102,08
|6,93%
|APA Corporation Registered Shs
|35,45
|9,26%
|Coherent Corp.
|282,50
|-13,13%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|227,00
|11,55%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Intel Corp.
|85,18
|-2,20%
|Lumentum Holdings Inc
|709,00
|-7,51%
|NetApp Inc.
|166,86
|2,06%
|NVIDIA Corp.
|188,46
|-2,50%
|Qorvo Inc
|83,89
|-1,49%
|The Trade Desk Inc (A)
|11,50
|-3,44%
|Under Armour Inc When Issued
|4,88
|-4,69%
|Under Armour Inc.
|5,02
|-4,38%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|426,55
|-0,59%
|Western Union Company
|6,04
|-1,34%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 753,11
|-0,06%
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