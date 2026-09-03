Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|S&P 500 im Blick
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03.09.2026 16:01:48
Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,55 Prozent fester bei 7 708,45 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,304 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,390 Prozent auf 7 696,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7 666,60 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 686,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 716,69 Punkten.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,142 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 600,50 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 7 553,68 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Wert von 6 448,26 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,39 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Robinhood (+ 13,00 Prozent auf 120,90 USD), Principal Financial Group (+ 8,42 Prozent auf 120,68 USD), Coinbase (+ 7,49 Prozent auf 188,06 USD), ServiceNow (+ 6,43 Prozent auf 145,51 USD) und Palantir (+ 5,79 Prozent auf 179,27 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Amphenol (-49,87 Prozent auf 80,25 USD), Tyson Foods (-7,70 Prozent auf 51,51 USD), Broadcom (-5,72 Prozent auf 346,24 USD), Hewlett Packard Enterprise (-5,58 Prozent auf 48,94 USD) und Western Digital (-4,43 Prozent auf 429,01 USD) unter Druck.
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 339 821 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,515 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,53 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Western Digital Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Amphenol Corp.
|70,49
|-48,90%
|Broadcom
|306,75
|-3,26%
|Coinbase
|165,38
|9,38%
|First Republic Bank
|0,00
|40,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|46,30
|2,87%
|NortonLifeLock
|26,91
|1,93%
|NVIDIA Corp.
|196,60
|1,55%
|Palantir
|156,68
|7,27%
|Principal Financial Group Inc.
|101,00
|5,21%
|Robinhood
|107,08
|16,58%
|ServiceNow Inc
|125,60
|6,71%
|Tyson Foods Inc.
|47,69
|-0,93%
|Western Digital Corp.
|379,10
|-1,93%
|Western Union Company
|6,20
|-1,09%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 747,71
|1,06%
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