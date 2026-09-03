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S&P 500 im Blick 03.09.2026 16:01:48

Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der S&P 500 auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,55 Prozent fester bei 7 708,45 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,304 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,390 Prozent auf 7 696,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7 666,60 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 686,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 716,69 Punkten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,142 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 600,50 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 7 553,68 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Wert von 6 448,26 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,39 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Robinhood (+ 13,00 Prozent auf 120,90 USD), Principal Financial Group (+ 8,42 Prozent auf 120,68 USD), Coinbase (+ 7,49 Prozent auf 188,06 USD), ServiceNow (+ 6,43 Prozent auf 145,51 USD) und Palantir (+ 5,79 Prozent auf 179,27 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Amphenol (-49,87 Prozent auf 80,25 USD), Tyson Foods (-7,70 Prozent auf 51,51 USD), Broadcom (-5,72 Prozent auf 346,24 USD), Hewlett Packard Enterprise (-5,58 Prozent auf 48,94 USD) und Western Digital (-4,43 Prozent auf 429,01 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 339 821 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,515 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,53 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amphenol Corp. 70,49 -48,90% Amphenol Corp.
Broadcom 306,75 -3,26% Broadcom
Coinbase 165,38 9,38% Coinbase
First Republic Bank 0,00 40,00% First Republic Bank
Hewlett Packard Enterprise Co. 46,30 2,87% Hewlett Packard Enterprise Co.
NortonLifeLock 26,91 1,93% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 196,60 1,55% NVIDIA Corp.
Palantir 156,68 7,27% Palantir
Principal Financial Group Inc. 101,00 5,21% Principal Financial Group Inc.
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